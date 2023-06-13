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New York borsası, enflasyon verileri sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon oranının ardından güne yükselişle başladı.

13 Haziran 2023 | 17:16
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New York borsası, enflasyon verileri sonrası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artışla 34.111,08 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,32 artarak 4.352,61 puana ve Nasdaq endeksi 0,78 kazançla 13.566,53 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren veriler sonrası pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

ABD'de yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de mayısta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,3 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini sabit tutacağına dair beklentiler güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini yüzde 97 ihtimalle sabit tutacağı öngörüldü.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, bugün açıklanan verilerin işsizliğin tarihi düşük seviyelerde kalmasıyla aynı anda enflasyonla mücadelede devam eden ilerlemeyi gösterdiğini ifade etti.

Biden, geçen yıl Ukrayna'daki savaş nedeniyle akaryakıt ve market fiyatlarının hızla artmasının ardından enflasyonun 11 ay art arda düştüğünü kaydetti.

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