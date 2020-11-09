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Neden yükseldi?

+Geçen hafta tekstil hisselerinde yükseliş görüldü. Diriteks Diriliş Tekstil ve Rodrigo Tekstil geçen hafta fiyatı yükselen ilgili sektör hisseleri arasındaydı. Bu yükselişte mevsimselliğin etkili olduğu yorumu yapılıyor.

+Kontrolmatik Teknoloji‘nin halka arzında satışa hazır bekletilen 1.812.500 TL nominal değerli payın tamamı 27 Ekim’de satıldı. Bu kapsamda, BİST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları’nın 4.4.i maddesi gereğince 5 Kasım’dan itibaren BİST Pay Endeksleri’nin hesaplanmasında ilgili şirketin pay sayısı 38.062.500, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 24 olarak alınmaya başladı. Bu gelişmenin de etkisiyle Kontrolmatik Teknoloji hissesinde yükseliş hareketi görüldü.

+Kartonsan’ın, istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası (Selüloz İş) ile imzalanan 1 Eylül 2018- 31 Ağustos 2020 dönemini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesinin süresi 31 Ağustos’ta sona erdi. Şirket, yeniden iki yıllık dönem için (1 Eylül 2020 – 31 Ağustos 2022) sözleşme yapmak üzere yetkili işçi sendikası ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Hisse, geçen haftayı fiyat artışla tamamladı.

Neden düştü?

-Önceki hafta fiyat yükselişiyle dikkat çeken gıda hisseleri, geçen hafta kazançlarının bir kısmını geri verdi. Yaprak Süt, Taç Tarım Ürünleri ve Merko Gıda fiyatı düşen hisseler oldu.

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında Marshall Boya payları 17 Kasım tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görüyor. Hisse, geçen hafta yatırımcılarına kaybettirdi.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisseler arasında yer alan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), geçen hafta ise düşüşteydi.