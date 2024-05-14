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Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü kararını duyurdu.

14 Mayıs 2024 | 17:57
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) temettü kararı açıkladı

Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde genel kurul onayına sunulacak kar payı dağıtım kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 0,2346608 TL, net 0,2111947 TL temettü ödenmesi teklif edilecek. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 5 Temmuz 2024.

GIPTA KIRTASİYE'DEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: 
1.Şirketimizin 09 Mayıs 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı hesap dönemi kâr dağıtımının tek seferde yapılması ve kâr dağıtım tarihinin 03 Temmuz 2024 olarak belirlenmesi hususlarının, 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
2.Söz konusu kâr dağıtım önerisine ilişkin olarak SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca hazırlanan ve ekte verilen 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu ile işbu Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir.
 

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