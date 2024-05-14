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Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 231.136 m2 büyüklüğündeki 1.615 adet bağımsız bölümün satın alınmasına ilişkin protokol imzalandığını duyurdu.

14 Mayıs 2024 | 17:31
Emlak Konut GYO'dan (EKGYO) Fikirtepe Projesi kapsamında dev satın alma açıklaması

Emlak Konut GYO'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanlığı) mülkiyet ve tasarrufundaki İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yer alan 231.136 m2 büyüklüğündeki 1.615 adet bağımsız bölüm, toplam 11.514.186.629 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin; Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Başkanlığı) arasında protokol imzalanmıştır.
 

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