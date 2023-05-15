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Piyasalarda gün ortası: Borsa, altın ve dolar/TL'de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 azalışla 4.643,64 puana geriledi. Dolar 19,6580 liradan, avro 21,3670 liradan satılıyor.

15 Mayıs 2023 | 13:28
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2023 | 13:32
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Piyasalarda gün ortası: Borsa, altın ve dolar/TL'de son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,17 değer kaybederek 4.643,64 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,97 puan değer kaybederek 4.643,64'e indi. Toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,17 ve holding endeksi yüzde 5,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,56 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 6,38 azalışla 4.489,58 puandan başlarken, değer kaybının yüzde 5'i aşması sebebiyle Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 end

Altın ve dolarda son durum 

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,94, bileşik getirisi yüzde 10,19 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 136,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,6580 liradan, avro 21,3670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.016 dolardan, gram altın yüzde 0,71 artışla 1272 liradan işlem görüyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,2 dolarda. 

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