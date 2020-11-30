Piyasa dostu söylemler ve TCMB’nin konvansiyonel para politikasına geçmesi, borsadaki olumlu havanın devamına olanak sağlıyor.
17 Kasım’da 1.260’lardaki BİST-100, 26 Kasım’da 1.342’lere yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Uzmanlar, artan vaka sayılarına karşın, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışının da risk iştahını canlı tuttuğuna değiniyor.
Ancak yeni vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlamaların gündeme gelmesinin kâr realizasyonlarına yol açabileceği uyarısında da bulunuluyor.
Yatırımcılara reel getiri etkisini hesaba katmalarını öneren uzmanlara göre; artan TL faizlerinin enflasyona karşı oluşturduğu pozitif reel getirinin etkisiyle mevduat ağırlığı artırılabilir. Yabancı girişiyle değerlemesi ucuz hisseler ile iskontolu banka hisselerinin cazip olabilir.
PİYASA GÜNDEMİ
30 KASIM PAZARTESİ
GSYİH verisi açıklanacak.
3 ARALIK PERŞEMBE
TÜİK, ÜFE verilerini paylaşacak.
4 ARALIK CUMA
ABD’de tarın dışı istihdam verisi duyurulacak.
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