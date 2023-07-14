SPK'dan 3 şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, kurul Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nin pay başına 25 liradan, Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret'in pay başına 39,50 liradan, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın pay başına 8,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Diğer taraftan, SPK İş Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 145 milyon lira, Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama'nın 168 milyon lira, Galata Wind Enerji'nin 5 milyon 208 bin 542,35 lira, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın 240 milyon lira, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın ise 728 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Öte yandan Kurul, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in 89 bin 350 lira tutarındaki bedelli, sermaye artırımı başvurusunu, Odeabank'ın 750 milyon lira, Ünlü Yatırım Holding'in 500 milyon lira, TEB Finansman'ın 350 milyon lira, Fiba Faktoring'in 359 milyon lira, Lider Faktoring'in 130 milyon lira, Atılım Faktoring'in de 70 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

''Xtrade” “Zonex Capital”, “Aroon Capital”, “Bigas Capital” “Katılım Capital Markets” “Ottoman Forex”, “Garanti Markets” ve “Fxtrd” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları ve 7 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren SPK, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 58 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Kurul, Koç Holding ve Aygaz'ın 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak, Aygaz’ın aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler AŞ'nin sermayesinin yüzde 3,93’üne denk gelen Koç Finansal Hizmetler AŞ paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devredilmesi ve Holding tarafından bahsi geçen Koç Finansal Hizmetler paylarının devralınması suretiyle gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin ilgili şirketler tarafından hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.