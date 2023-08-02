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SPK'dan 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 9 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

02 Ağustos 2023 | 09:15
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SPK'dan 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası

SPK bültenine göre Kurul, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Pc İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ (PCILT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla 7 kişi ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 2 kişiye 2 Ağustos 2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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