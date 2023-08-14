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  • Tatlıpınar Eneri halka arzına 3 kat talep geldi

Tatlıpınar Eneri halka arzına 3 kat talep geldi

Tatlıpınar Enerji'nin halka arzında toplam büyüklük 1,58 milyar TL olarak kaydedildi.

14 Ağustos 2023 | 10:19
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Tatlıpınar Eneri halka arzına 3 kat talep geldi

Tatlıpınar Enerji paylarının halka arzı 10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşirken yurt içi bireysel yatırımcılardan üç kat talep geldi.

İnfo Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin sermayesinin 245,4 milyon TL’den 280,5 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 35,1 milyon adet pay ve mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 7,02 milyon adet pay, Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu’na ait 21,06 milyon adet pay ve Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’ye ait 7,02 milyon adet pay olmak üzere toplam 70,2 milyon adet pay halka arz edildi.

Tatlıpınar Enerji paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,50 TL olarak açıklanırken belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1,58 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Çalışanları tahsisat tutarının yaklaşık bir katı, yurt içi bireysel yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 3,3 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 9,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar tahsisat tutarının 2,4 katı olmak üzere toplamda 4 kat filtrelenmemiş talep geldi.

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