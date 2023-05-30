TAB Gıda halka arz için SPK'ya başvurdu

Hızlı servis restoran sektöründe yaklaşık 30 senedir faaliyet gösteren restoran zinciri TAB Gıda, halka arz çerçevesinde izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

TAB Gıda, halk arz için Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkilendirdi.

Şirket tarafından yayınlanan izahnamede, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanan B grubu payların nominal değeri 46.483.400.-TL olup, bu payların Şirket’in halka arz sonrasında çıkarılmış sermayesine oranının yüzde 18,5 olacağı açıklandı.

1994’ten bu yana sektörde

TAB Gıda, 29 Temmuz 1994 tarihinde kuruldu. Şirket, hızlı servis sektöründeki faaliyetlerine, 1995 yılında Burger King’in ana franchise haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Şirket, 2006 yılında, portföyüne Sbarro markasını ekleyerek İtalyan mutfağının zengin lezzetlerini Türk tüketicilerle buluşturdu. 2007 yılında Popeyes markası ile tavuk ürünlerini müşterilerinin beğenisine sundu. 2010 yılında ise Arby’s markasının Ana Franchise haklarını alarak HSR sektörüne yeni ve çeşitli lezzetler katmaya devam etti. TAB Gıda, kendi markası olan Usta Dönerci markasını 2013 yılında ve Usta Pideci markasını da 2019 yılında yaratarak Türk mutfağına özgü ürünleri portföyüne kattı. En son ise 2022 yılında dünya genelinde en çok şubesi olan restoran zinciri SubwayTAB Gıda markaları arasına eklendi. 3.000’e yakın restoranıyla dünyanın en büyük 4’üncü restoran operatörü olan TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren TAB Gıda, Türkiye, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan’da 1.500’e yakın restoranıyla lezzet severlerle buluşuyor.





