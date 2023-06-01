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Yabancı yatırımcı borsada 378,7 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 378,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

01 Haziran 2023 | 14:56
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Yabancı yatırımcı borsada 378,7 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 26 Mayıs haftasında net 378,7 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 1,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 8,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Mayıs itibarıyla 22 milyar 660,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 26 Mayıs itibarıyla 21 milyar 499,1 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 126,2 milyon dolardan 1 milyar 104,6 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 68,8 milyon dolardan 76,5 milyon dolara yükseldi.

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