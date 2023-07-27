ARA
Bist 100
6829,14
1,26%
Bist 100
Dolar/TL
26,9438
0,0306%
Dolar/TL
Euro/TL
29,6411
-0,7309%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1001
-0,7627%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1683,87
-1,41%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yabancı yatırımcı borsada alış eğilimini yedinci haftaya taşıdı

Yabancı yatırımcı borsada alış eğilimini yedinci haftaya taşıdı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 128,4 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

27 Temmuz 2023 | 15:27
0
Yabancı yatırımcı borsada alış eğilimini yedinci haftaya taşıdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Temmuz haftasında net 128,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 6,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yabancılar, böylece son 6 haftada 1,6 milyar dolarlık hisse senedi alırken, böylece alış eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıdı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 25 milyar 127,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 21 Temmuz itibarıyla 25 milyar 773,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 953,8 milyon dolardan 876,9 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 60,9 milyon dolardan 63,3 milyon dolara yükseldi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1683,87 -1,41%
  • ALTIN ONS 1943,9 -1,44%
  • BIST 100 6829,14 1,26%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,9438 0,0306%
  • EURO/TURK LIRASI 29,6411 -0,7309%
  • EURO/USD 1,1001 -0,7627%
  • INGILIZ STERLINI 1,2843 -0,75383%
  • JAPON YENI 141,053 0,576%
  • KANADA DOLARI 1,31944 -0,10713%
  • RUS RUBLESI 90,7245 0,805%
Günün En Çok Okunanları
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi
Marmara için kritik uyarı: Ölü denize dönebilir
Marmara için kritik uyarı: Ölü denize dönebilir
2. el araç satışında 'ekstra' oyunu
2. el araç satışında 'ekstra' oyunu
Kongreyi tahkirle suçlanacak
Kongreyi tahkirle suçlanacak
Microsoft ve Alphabet'in gelirleri arttı
GERİ
İLERİ
‘Boş eve ek vergi’ beklentisi ev sahiplerini harekete geçirdi
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi
Marmara için kritik uyarı: Ölü denize dönebilir
Konut fiyatları 2. çeyrekte yüzde 110, kiralar yüzde 138 arttı
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi
Marmara için kritik uyarı: Ölü denize dönebilir
2. el araç satışında 'ekstra' oyunu
3 milyar TL yatırımla 21 yeni otel geliyor
Microsoft'ta 30. çalışan olarak işe girdi, şimdi dünyanın en zengin 6. kişisi
Marmara için kritik uyarı: Ölü denize dönebilir
2. el araç satışında 'ekstra' oyunu
Kongreyi tahkirle suçlanacak
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL