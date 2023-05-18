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  • Yabancılar geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancılar geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

18 Mayıs 2023 | 14:58
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Yabancılar geçen hafta 135,1 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Mayıs haftasında net 135,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 31,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Mayıs itibarıyla 22 milyar 501,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Mayıs itibarıyla 24 milyar 936,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 46,3 milyon dolardan 961,8 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 71,6 milyon dolardan 72,5 milyon dolara yükseldi.

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