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  • Yabancının 9 haftalık hisse alımı 2 milyar dolara dayandı

Yabancının 9 haftalık hisse alımı 2 milyar dolara dayandı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 139,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 9 haftada toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı.

10 Ağustos 2023 | 15:56
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Yabancının 9 haftalık hisse alımı 2 milyar dolara dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ağustos haftasında net 139,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 19,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 5,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yabancılar böylece 2012'den bu yana ilk kez üst üste 9 hafta alış tarafında yer alırken, bu dönemde toplam alış 1,93 milyar dolara ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Temmuz itibarıyla 25 milyar 343,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Ağustos itibarıyla 28 milyar 747,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 859,6 milyon dolardan 875 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları 63,7 milyon dolardan 58,4 milyon dolara geriledi.

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