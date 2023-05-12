Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Samsun Üniversitesi Ballıca Yerleşkesi’nde akıllı telefonlar yanında tablet, akıllı saat, robot süpürge ve kızılötesi ateşölçer üretimi de gerçekleştiren Reeder Teknoloji’nin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek.

Yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere 2010 yılında kurulan yerli akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji, halka arz için SPK'ya başvurdu.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda Reeder Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesi 780 milyon liradan 938 milyon liraya artırılacak.

Halka arz edilecek 158 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 39 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak.

Halka arzdan elde edilecek kaynak yeni yatırım dışında AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına aktarılacak.

2022 yılında, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yaklaşık 7,5 kat, toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artıran Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü maliyet avantajının da etkisi ile akıllı telefon oluşturuyor.