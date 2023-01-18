LinkedIn'e göre yükselen meslekler: Popüler, talep gören 15 pozisyon (2023)

Pandemi ve ardından küresel ekonomideki sancılar iş yaşamında da önemli değişikliklere yol açtı, yol açıyor. Önemli değişimlerin yaşandığı bu süreçte Start-Up'lar büyüyor ve hibrit çalışma giderek daha yaygın hale geliyor. Pek çok profesyonel içinse hem mevcut iş durumu hem kariyeri ile ilgili belirsizlikler söz konusu.

LinkedIn son dönemin popüler mesleklerini listeledi. LinkedIn, 2023 yükselen meslekler listesinin nasıl hazırlandığını şöyle özetliyor:

"2023 Yükselen meslekler listesi son beş yılda en hızlı büyüyen 15 iş alanını belirlemek için özgün LinkedIn verilerini kullanır — ve uzun vadeli fırsatların hangi alanlarda olduğu ve iş gücünün nereye yöneldiği konularında içgörüler sunar. Şu an aktif olarak iş arayışında olsanız da olmasanız da, sıralama, sonraki hamleniz için karar vermenize ve geleceğin çalışma dünyası için hazırlanmanıza yardımcı olabilir."

Yükselen meslekler aslında kariyer hedefleri için yeni yetenekler edinme ve hedef koymanın da önemini vurguluyor.

İŞTE SON 5 YILDA YÜKSELEN MESLEKLER

1 1-Game Designer (Oyun tasarımcısı) Oyun tasarımcıları, oyun konsolları, bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler gibi dijital ortamlarda oynanan oyunlarda olay örgüsü, karakterler ve görsel tasarımlar gibi çeşitli unsurları oluşturmaktan sorumludur.

2 2-Blockchain Developer (Blokzincir geliştiricisi/yazılımcısı) Blokzincir geliştiricileri; kripto para birimleri, akıllı sözleşmeler ve daha birçok araç geliştirmek amacıyla çeşitli programlama dillerini kullanarak blokzincir teknolojisine dayalı yazılımlar oluştururlar.

3 3- Growth Specialist (Büyüme uzmanı) Büyüme uzmanları, hizmet verdikleri şirketin büyümesine ve gelirini artırmasına yardımcı olmak için pazarlama ve ürün geliştirme ekipleriyle işbirliği yaparak yeni pazar ve müşteri fırsatlarını belirler.

4 4- Customer Success Specialist (Müşteri Başarı Uzmanı) Müşteri Başarı Uzmanları, bir müşterinin satın aldığı ürün veya hizmetten eksiksiz olarak faydalandığından ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşadığından emin olmak adına çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ona destek ve yardım sağlar

5 5- Game Artist (Oyun sanatçısı) Oyun sanatçıları, 3 boyutlu modelleme ve illüstrasyon kullanarak dijital oyunlarda mekan ve karakter gibi sanatsal unsurlar oluşturmak için oyun tasarımcıları ve oyun geliştiricileriyle birlikte çalışır.

6 6-Artificial Intelligence Enginerr (Yapay Zeka Mühendisi) Yapay zekâ mühendisleri; makine öğrenme algoritmaları tasarlayarak, makineleri tıpkı bir insan beyni gibi mantıklı ve verimli çalışacak şekilde programlanmasından sorumludur. Ayrıca bu programların işletilmesinden de sorumludurlar.

7 7-Game Developer (Oyun geliştirici) Oyun Geliştiriciler, dijital ortamda oynanan bir oyunu teknik gereksinimler ve oyunun hangi platformda olduğuna bağlı olarak farklı türde kodlama dilleri ile sıfırdan oluşturan yazılım uzmanlarıdır.

8 8-Patient Coordinator (Hasta ilişkileri sorumlusu) Hasta koordinatörleri, hastanın sağlık ve tedavi ihtiyaçlarını yönetmeye yardımcı olurken aynı zamanda hasta ile sağlık kuruluşu arasında yaşanan problemlerin çözümüne aracı olmak ve müşteri memnuniyetini sağlamakla sorumludur.

9 9-Concept Artist (Konsept sanatçısı) Konsept sanatçıları, bir oyun veya animasyonun temel tarzını belirleyen ve projede yer alacak tasarım fikirlerinin nasıl görüneceğini genellikle 2 boyutlu olacak şekilde oluşturan görsel sanatçılardır.

10 10-Software Quality Assurance Engineer (Yazılım kalite güvence mühendisi) Yazılım kalite güvence mühendisleri, yazılım ürünlerinin istenen kaliteyi ve geliştirici şirket tarafından belirlenen standartları karşılamasını sağlamak için yazılım geliştirme sürecinin her adımını izler.

11 11-Robotics Engineer (Robotik mühendisi) Robotik mühendisleri, imalat başta olmak üzere birçok endüstride kullanılan robotların ve robotik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve yapılandırılmasından sorumludur. Ayrıca bu sistemleri test etmek için yazılım sistemleri de oluştururlar.

12 12-Data Engineer (Data mühendisi) Veri mühendisleri, bir organizasyon içindeki çeşitli kaynaklardan gelen verileri tasarlayarak, inşa ederek, entegre ederek ve yöneterek veri altyapısını hazırlayan yazılım mühendisleridir.

13 13-Back End Developer Back End Developerler, yazılım projelerinin arka planda çalışarak son kullanıcılara görünmeyen sistemleri inşa eder ve kodlar. Ayrıca sorumlu oldukları proje ve programların sorunsuz çalışmasını sağlamaktan da sorumludurlar.

14 14-3D Artist (3D Modelleme Uzmanı) 3D modelleme uzmanları, bilgisayar destekli tasarım programlarının yardımıyla üç boyutlu model tasarımları veya nesne görselleri oluşturan multimedya sanatçılarıdır.