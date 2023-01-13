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Hangi sektörde ne kadar maaş zammı bekleniyor? İşte tahminler...

Asgari ücret bir yıl öncesine göre yüzde 100’e yakın artışla 8 bin 506 TL oldu. Beyaz yakalılar ile yönetici ücretlerinin ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Beyaz yakalılar için 2023’te ücretlerde yüzde 60-65 arasında artış tahmin ediliyor. Taban ile tavan arasındaki makasın da kapandığına dikkat çeken uzmanlar, EYT gibi kritik konuların önümüzdeki yılın ücret stratejilerini etkileyeceğini düşünüyor.

13 Ocak 2023 | 13:40
Son Güncellenme: 13 Ocak 2023 | 14:05
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Hangi sektörde ne kadar maaş zammı bekleniyor? İşte tahminler...

Capital Dergisi'nden Ayçe Tarcan Aksakal'ın haberine göre 2022, ücretler anlamında sıra dışı bir yıl olarak tarihe geçti, tüm öngörü ve varsayımlar alt üst oldu. Enflasyondaki hızlı yükseliş ve alım gücündeki değişimler nedeniyle pek çok şirket planlanan zam dönemi gelmeden çalışanlarını destekleyici uygulamaları ve ara zamları hayata geçirdi. Bunun sonucunda hemen her sektörde, şirketlerin yılda 2, 3, hatta 4 kez ücret düzenlemesine gittiği görüldü.  

2023’te ise asgari ücret bir yıl önceye göre yüzde 100 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlendi. Memur ve emeklinin zammı ise bu yıl için yüzde 30 oldu. 

Yeni asgari ücretin, bu yıl beyaz yakalıların ücretlerini nasıl etkileyeceği en fazla merak edilen konuların başında yer alıyor. Çünkü asgari ücretteki artış, aynı oranda diğer kademelere yansıtılamıyor. Tabandan tavana çıktıkça zam oranları azalıyor. 

Ancak bu yıl her şeye rağmen özel sektörde zam beklentisi büyük. Buna karşın artış oranının asgari ücret artış oranına ve enflasyon seviyesine göre daha aşağıda kalacağı endişeleri de yaygın.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketini kapsayan 2023 ücret araştırması, son 2 yıla göre önemli değişimlere işaret ediyor. Bir taraftan en büyük şirketlerde bile zam belirsizliği yaşanırken diğer yandan 2022’ye göre zam oranlarında artış dikkat çekiyor. 

2022’de özel sektörde ara zamlarla birlikte toplam ücret artışı ortalama yüzde 40-65 bandında gerçekleşti. Ancak e-ticaret ve teknoloji alanlarında yüzde 100’ün üzerinde maaş artışı yapanlar da oldu. Bu yıl zam oranları enflasyonun altında kalıyor. 489 firmanın katıldığı Mercer 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre 2023 yılında şirketlerin çalışanlarına yapması beklenen toplam ücret oranı artışı, yüzde 61. Bu ay içinde yapılacak ücret artış oranınınsa ortalama yüzde 43 olacağı öngörülüyor. 

Enflasyonun çalışan tarafında ücret zammı beklentisini artırdığını söyleyen Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Yüksek enflasyon ve asgari ücretteki artışlar, yeni mezun ücret seviyesini yukarı yönlü oynatırken organizasyonlardaki üst seviye rollerde benzer seviyelerde artışlar yapılmadığı görüyoruz” diyor.

NORM KADRO HAZIRLIĞI

Bu ay beyaz yakalılara ve yöneticilere ortalama yüzde 45 zam yapılacağını öngören BS Executive Search Kurucusu Duygu Kütahya, tüm yıl boyunca planlanan toplam artışın ise ortalama yüzde 70 civarlarında olacağını ifade ediyor. Enflasyon ve olası bir durgunluk konusundaki belirsizlikle karşı karşıya kalan şirketlerin büyük kısmının 2023 Ocak zammını uyguladıktan sonra “bekle ve gör yaklaşımı” benimseyeceklerini ve maaş bütçelerini temkinli bir şekilde artırma yoluna gideceklerini söyleyen Kütahya, “Şirketler ücret artışlarıyla ilgili anlık stratejiler belirleyecek” diyor. Mercer Kariyer Ülke Lideri Şadiye Azışık, geçen yıldan farklı olarak 2023’te şirketlerin herkese aynı ücret artış oranını yapmayacağını daha selektif davranacağını söylüyor. Azışık, “Dünyada resesyon beklendiği için şirketlerde norm kadro hazırlıkları yapılıyor” diyor.

MAKAS DARALIYOR

Asgari ücretteki artışlar, diğer kademelere doğru oranda yansıtılamıyor. Mavi yaka ve giriş seviyesindeki ücret artışları yöneticilerin zam oranlarının çok üzerinde gerçekleşiyor. Bu durum yeni mezunla genel müdür arasındaki ücret makasının daralmasına neden oluyor. Mercer’ın araştırması da Türkiye’de yeni mezunla genel müdür arasındaki ücret makasının daraldığını gösteriyor. 2021’de genel müdürle yeni mezun arasında 16 kat fark varken bugün aradaki ücret farkı 14 kata geriledi. 

REKOR OTOMOTİVDE

Mercer 2023 Ücret ve Yan Haklar Araştırması’na göre bu yıl en yüksek ücret artışının yüzde 70,5’le otomotiv sektöründe olması bekleniyor. Otomotivin ardından en yüksek zam oranlarının olacağı sektörlerin başında ise sırasıyla enerji, üretim, otomotiv tedarik sanayi, maden ve metal, lojistik ve finansal hizmetler sektörleri bulunuyor. Bu sektörlerin hemen hepsinde zam oranları yüzde 65’in üzerinde bekleniyor.
Bilişim, yapay zeka, telekomünikasyon, hızlı tüketim, bankacılık, otomotiv, enerji, gıda, ilaç, üretim sektörlerinde ücret artışlarının daha yüksek olacağını belirten Fortune Danışmanlık Kurucusu Ayşen Arıduru, “Turizm, sigorta, sağlık, inşaat, eğitim, iletişim ve hizmet sektörlerinde ücret artışı daha düşük olacak” diye konuşuyor. 

DÖVİZLE MAAŞA GEÇİŞ 

Başta BT olmak üzere teknoloji, yönetim, şirket değerlemesi, kripto, fintek gibi kritik pozisyonlarda adaylara dövizle maaş veren şirket sayısı artıyor. Döviz vermeyenler ise maaşları Euro veya dolar kuruna endeksliyor. 

EYT BELİRLEYİCİ OLACAK

Doğan Holding İK Başkan Yardımcısı Şebnem Bezmen, bu yıl EYT’nin gündeme gelmesiyle bu kapsama giren özellikle kritik rollerde çalışmakta olan yüksek potansiyeli ve performansı olan çalışanlar için farklı uygulamaların devreye alınacağını belirtiyor. “EYT farklı yan haklar ve ücret yönetimi süreçlerini doğurabilir” diyen Bezmen, bu çalışanların emekli olmaması için daha yüksek ücretlerin ödenmesi veya sağlık planlarının farklı şekilde yönetilmesinin söz konusu olabileceğini ifade ediyor. Rekabetçi iş piyasası ve yüksek enflasyonun işverenlerin, yalnızca yetenekleri kendi organizasyonlarına çekmekle kalmayıp aynı zamanda tutundurulmaları için de ücret ve yan hakları yeniden düşünmelerini zorunlu hale getirdiğini söyleyen Bezmen, “Pandemiyle çalışanlara sağlanan yan haklar çalışanın duygusal, sosyal ve finansal olarak sağlıklı olması üzerine kurgulanmaya başlandı ve bu yaklaşımın da devam edeceğini düşünüyoruz” diyor. 

BANKALARDA ZAM ORANLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Öte yandan çalışanlar ocak ayı maaşlarına yansıyacak zam oranlarını beklerken, bazı bankalarda yeni maaşlar açıklanmaya başlandı. 

İş Bankası yönetimi çalışanlara 2023 yılı için ortalama olarak yüzde 51,28 oranında zam yaptı. Ayrıca çalışanlara aylık verilen 2000 TL Maxi Puan da 3285 TL'ye çıkarıldı. Böylece zam oranı yüzde 67'ye ulaşmış oldu.

Banka, yemek ücretini ise günlük 128 liraya çıkartırken en düşük çalışanının maaşını ise yan ödemelerle birlikte 18 bin liraya yükseltti.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu da, Ziraat, Halk ve Ziraat Katılım bankalarında çalışanların ücretlerine yüzde 55 zam yapıldığını bildirdi.
 

Sektörlere göre maaşlar ve zam tahminleri ise şöyle: 

500 BÜYÜK ŞİRKETTE POZİSYONLARA GÖRE ÜCRETLER 

(500 büyük şirket, aylık net, TL)  
Pozisyon 2023 
Üst düzey yönetimMinimumMaksimum
Yönetim kurulu başkanı115.000435.000
Yönetim kurulu üyesi45.000250.000
Genel müdür76.000350.000
Genel müdür yardımcısı58.500170.000
İnsan kaynakları  
İnsan kaynakları direktörü50.000140.000
İnsan kaynakları müdürü32.50075.000
Yetenek gelişim yöneticisi24.50045.000
İnsan kaynakları uzmanı14.00027.500
Kalite yöneticisi15.00037.000
Bordro uzmanı12.50025.500
Bilgi işlem   
Bilgi teknolojileri direktörü57.000200.000
Bilgi işlem müdürü35.500110.000
Üst düzey sistem programcısı32.50075.000
Analist programcı23.00060.000
Sistem analisti19.50057.500
Network mühendisi19.00048.500
PC destek yöneticisi15.00035.000
Sistem operatörü14.50030.000
Teknik destek operatörü13.00027.000
Satış  
Satış direktörü45.000190.000
Satış müdürü27.500122.500
Bölge satış müdürü24.50074.500
Satış temsilcisi/yöneticisi14.50044.000
Telesatış operatörü10.00022.500
Pazarlama  
Pazarlama direktörü54.000145.000
Ürün grup müdürü33.00090.000
Ürün müdürü21.00065.000
Halkla ilişkiler müdürü21.00052.500
Müşteri ilişkileri yöneticisi20.00048.000
Pazarlama araştırma uzmanı14.25034.500
Halkla ilişkiler uzmanı14.25029.500
Hukuk &İdari işler  
Hukuk müşaviri35.150160.000
Kıdemli avukat24.00065.000
Avukat16.50024.500
İdari işler müdürü21.00037.500
İdari işler yöneticisi18.00027.500
İdari işler uzmanı11.50018.500
Bina yöneticisi12.50019.000
Bina yönetim uzmanı10.50016.000
Finans  
Finans direktörü45.000160.000
Mali işler müdürü35.00075.000
Muhasebe müdürü32.50055.000
Bütçe kontrol müdürü22.50044.500
Bütçe uzmanı17.50027.500
Finans analisti22.50035.000
Muhasebe şefi20.00032.500
Muhasebe uzmanı13.00025.000
Muhasebe elemanı10.00015.000
Satın alma ve lojistik  
Satınalma ve lojistik direktörü37.500120.000
Satınalma müdürü18.50048.500
Satınalma yetkilisi14.50032.500
Lojistik yetkilisi12.50027.500
İthalat uzmanı12.50022.500
Üretim  
Üretim direktörü43.500110.000
Fabrika müdürü38.00097.500
Üretim müdürü25.50067.500
Kalite müdürü18.50045.000
Üretim şefi14.50035.000
Endüstri mühendisi12.50027.500
Üretim planlama uzmanı12.50025.000

Kaynak: İK şirketlerinin verileri ve Capital'in araştırması dikkate alınarak Türkiye'nin en büyük 500 şirketindeki ücretleri yansıtacak şekilde oluşturuldu.           
 

İŞE YENİ GİRENLER NE BEKLİYOR? 

 

İşe yeni girenleri ne bekliyor? (Aylık net maaş,TL)  
Eğitime göreMinimum (%)Maksimum (%)
Üniversite11.50017.000
Yüksek lisans14.50024.500
Doktora16.00027.500

Not: Ücretler Türkiye'nin 500 büyük şirketi dikkate alınarak hesaplandı

SEKTÖRLERE GÖRE ÜCRETLER: 

 

Sektörlere göre ücretler (aylık net, TL)  
Tekstil -İhracat2023 minimum2023 maksimum
Genel müdür48.000192.000
Genel müdür yardımcısı37.50072.000
Müdür18.00045.000
Uzman10.00021.000
Bankacılık  
Genel müdür150.000387.500
Genel müdür yardımcısı97.500167.500
Müdür31.50085.000
Şube müdürü24.75055.000
Uzman11.25022.000
Reklam  
Genel müdür57.000135.000
Kreatif direktör42.000102.000
Art direktör35.00091.000
Müşteri ilişkileri direktörü33.00068.000
İlaç  
Genel müdür107.000330.000
Genel müdür yardımcısı78.000165.000
Müdür32.00085.000
Uzman15.50035.000
Satış temsilcisi12.50021.000
Perakende  
Genel müdür63.000185.000
Genel müdür yardımcısı37.500102.500
Müdür19.50045.500
Mağaza yöneticisi18.00031.500
Uzman10.00017.500
Turizm  
Genel müdür40.500135.000
Genel müdür yardımcısı33.00087.500
Müdür18.75044.500
Uzman12.00023.500
Hızlı tüketim  
Genel müdür64.500210.000
Genel müdür yardımcısı39.00092.000
Müdür20.25056.000
Uzman11.00026.500
Enerji  
Genel müdür82.500280.000
Genel müdür yardımcısı38.250201.250
Müdür24.000119.000
Uzman12.00041.125
Bilişim/Telekom  
Genel müdür81.000297.500
Genel müdür yardımcısı47.250145.000
Müdür30.00095.000
Uzman12.00042.000
Otomotiv  
Genel müdür87.000253.750
Genel müdür yardımcısı62.250152.250
Müdür27.00082.000
Mühendis16.50035.000
Uzman12.50033.250
İnşaat/konut  
Genel müdür47.250202.500
Genel müdür yardımcısı37.50097.500
Proje müdürü22.50085.000
Uzman12.50037.500
Özel sağlık  
Genel müdür61.500237.500
Genel müdür yardımcısı51.750140.000
Müdür26.25087.500
Uzman doktor23.50095.000
Uzman12.50033.500

Not: Ücretler Türkiye'nin 500 büyük şirketi dikkate alınarak hesaplandı.     
Kaynak: İK şirketlerinin verileri ve Capital'in araştırması dikkate alınarak oluşturuldu.     
    
 

2023 İÇİN 14 SEKTÖRDE ZAM ORANI TAHMİNLERİ: 

2023 için 14 sektörde minimum-maksimum zam oranı tahmini  
Sektör Minimum (%)Maksimum (%)
Bilişim-internet32,567,0
İlaç ve sağlık29,559,0
Hızlı tüketim33,566,5
Tekstil17,544,5
Gıda35,066,5
Danışmanlık28,555,0
Enerji34,067,5
Üretim29,060,5
Lojistik27,055,0
Bankacılık36,067,5
Otomotiv25,057,5
İnşaat-gayrimenkul17,551,5
Sigorta34,062,5
Turizm25,055,5
Kaynak: Datassist  

2023 BEKLENEN ORTALAMA ÜCRET ARTIŞI 

SEKTÖR2023 BEKLENEN ORTALAMA ÜCRET ARTIŞI
Otomotiv Ana Sanayi70,5
Enerji68,6
Üretim67,3
Otomotiv Tedarik Sanayi67,1
Maden & Metal66,8
Lojistik66,3
Finansal Hizmetler65,4
Teknoloji62,5
Sigorta61,2
Kimya60,3
Holdingler57,8
Tüketici Ürünleri57,2
Perakende56,8
  
Kaynak: Mercer 
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