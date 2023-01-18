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Maaş zammı nasıl istenir? BBC'ye göre maaş artışı isterken dikkat edilecek 5 ipucu

Maaş zammı nasıl istenir? BBC, dünya genelinde artan yaşam maliyetlerine vurgu yaptığı haberinde bir maaşı isterken dikkat edilebilecek 5 ipucunu haberleştiriyor.

18 Ocak 2023 | 11:42
Son Güncellenme: 18 Ocak 2023 | 11:48
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Maaş zammı nasıl istenir? BBC'ye göre maaş artışı isterken dikkat edilecek 5 ipucu

BBC'nin haberine göre maaş artışı için görüşseniz bile bunun zamla sonuçlanacağının bir garantisi yok ancak başarı şansını yükseltebilecek bazı ipuçları var. Çeşitli uzmanlarla görüşen BBC, maaşa zam isterken dikkat edilebilecek 5 ipucunu şöyle paylaşıyor:

1
1. Doğru zamanı seçin

1. Doğru zamanı seçin

Glassdoor iş bulma sitesinde kariyer trendleri uzmanı olan Jill Cotton, önceden bir görüşme planlamanın hem size ve hem patronunuza hazırlanmak için zaman tanıyacağını ve verimli bir görüşme yapma olasılığınızın yükseleceğini söylüyor. Cotton, "Açık sözlü olun ve özellikle ücretle ilgili bir görüşme yapmak istediğinizi söyleyin" diyor.
2
2. Kanıt getirin

2. Kanıt getirin

BBC'ye göre maaş artışı istiyorsanız bunu neden hak ettiğinizi gösteren kanıtlar da gösterin. Glasgow merkezli işe alım firması Brightwork yöneticisi Shan Saba, "Bir iş ortamında neler başardığınızı; kendinizi geliştirmek için ekip ve yöneticileri desteklemek için neler yaptığınız bilin. Yaptığınız tüm artıları listeleyin" diyor. Bir işyeri psikoloğu olan Stephanie Davies'e göre bu durum yöneticinizin size neden daha fazla ödeme yapılması gerektiğini mantıklı bir şekilde açıklamasına da yardımcı oluyor. Davies, "Beynin bir 'neden'e ihtiyacı var - sana bu tutarı neden ödeyeyim?" diyor. Saba'ya göre bu madde sadece yaptığınız her şeyin bir listesini getirmekle ilgili değil. "Bundan sonra ne yapmak istediğiniz konusunda da net olmalısınız. Kurumda ükselme arzunuz varsa, önümüzdeki yıl içinde ne yapmak istediğinize dair bir planınız olsun" diyor.
3
3. Kendine güven

3. Kendine güven

Kendinize güvenmek ve değerinizi bilmek de zam isterken yardımcı olabilir. Glassdoor'dan Jill Cotton, çoğu zaman insanların zam konuşurken bir "damgalama" olabileceği için endişelendiklerini ama bunun "işin önemli bir parçası" olduğunu söylüyor.
4
4. Aklınızda gerçekçi bir rakam olsun

4. Aklınızda gerçekçi bir rakam olsun

Uzmanların çoğu, ücret hakkında konuşmaya başlamadan önce kesin bir rakama sahip olmanın en iyisi olduğu konusunda hemfikir. İşe alım firması Reed'in başkanı James Reed, "Araştırmanızı yapın. İnternete girip iş ilanlarına bakabilir ve karşılaştırılabilirsiniz" diyor. Cotton ise rakamın gerçekçi olması gerektiği konusunda uyarıyor.
5
5. Vazgeçme

5. Vazgeçme

BBC'nin haberinde "Yukarıdaki adımlar maaş artışıyla sonuçlanmazsa, cesaretinizi kırmamaya çalışın. Bazen bu konuşmalar zaman alabilir, hatta aylar sürebilir ancak iletişimi açık tutmak önemlidir. Bu sadece parayla ilgili değil. Çalışma saatlerinde daha fazla tatil veya daha fazla esneklik elde edebilirsiniz. Ayrıca ekstra eğitim ve gelişim için de şans elde edebilirsiniz. İstediğinizi alamadığınızı düşünüyorsanız, dışarıda başka fırsatlar da olduğunu unutmayın" yorumu da yapılmış.
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