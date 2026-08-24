Dolar ve euro bugün kaç TL? İşte 24 Ağustos 2026 Pazartesi güncel döviz kurları

Dolar ve euro kurlarındaki güncel görünüm, haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Döviz piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor.

Peki, dolar bugün kaç TL? Euro ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum ne? İşte 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü dolar ve euronun güncel alış-satış fiyatları...