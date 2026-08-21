Borsa İstanbul'da gong Kapeks Kimya Sanayi AŞ için çaldı

Şirketin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, KAPEKS Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kaya, KAPEKS Kimya İcra Kurulu Başkanı Özkan Düzgün ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, KAPEKS Kimya'nın Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını söyledi. Patlayıcı madde endüstrisinde uzmanlaşan Kapeks Kimya'nın ihracat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü dile getiren Ergun, "KAPEKS Kimya, halka arzdan elde ettiği gelirle yeni yatırımlarını gerçekleştirecek ve bu büyümesini hızlandıracak." dedi.

Hakan Kaya da KAPEKS Kimya'nın sektörde 30 yılı geride bırakmış köklü bir şirket olduğunu, yaklaşık 400 milyon dolarlık pazar büyüklüğüne sahip kimya sektöründe yüzde 20'lik pazar payıyla öncü bir konumda yer aldığını ifade etti.

Kuruluşlarından bu yana üretimleriyle, teknolojileriyle ve öz kaynaklarıyla nitelikli büyümeye inandıklarının altını çizen Kaya, "Halka arzla en büyük amacımız, dünyada ve ülkemizde yaşanan büyük sanayi dönüşümünü tam zamanında yakalamak, mevcut pazar gücümüzü ve büyüme ivmemizi çok daha yüksek bir seviyeye taşımak." diye konuştu.

"İşletme sermayemizi daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturacağız"

Kaya, halka arzdan elde edecekleri kaynağı yurt içinde ve yurt dışında hayata geçirecekleri yeni yatırımlarında değerlendireceklerini belirterek, işletme sermayelerini daha güçlü ve dirençli bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti.

Söz konusu stratejik adımların operasyonel kabiliyetlerini artıracağını ve küresel ölçekte yeni büyüme fırsatlarının kapısını aralayacağını aktaran Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz, KAPEKS Kimya'nın teknoloji, mühendislik ve üretim gücünü sadece Türkiye'de değil, global pazarda da en güçlü oyuncular arasında konumlandırmak. Bizler için halka arz, nihai bir amaç değil, hedeflerimize ulaşmak için güçlü bir başlangıç. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme ilkelerimizden asla ödün vermeden, bize inanan yeni ortaklarımızın güvenini boşa çıkarmamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."