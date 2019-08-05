İthalattaki düşüş hız kesiyor
Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuz ayında ihracat 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken ithalat ise 18,4 milyar dolar oldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Böylece 3,2 milyar dolarlık dış ticaret açığı ortaya çıktı. Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarken, ithalat yüzde 8,3 ve dış ticaret açığı ise yüzde 47,5 düşüş gösterdi.
Yılın ilk dört ayında çok düşük gerçekleşen ihracattaki artış mayıs ayında biraz hızlanmış ama haziran ayında da büyük düşüş göstermişti.
Anladığımız kadarıyla, mayıs ayındaki hızlanma haziran ayı başındaki Ramazan Bayramı tatiline denk gelen bazı siparişlerin tesliminin öne çekilmesiyle ilgiliydi. Haziran ayındaki düşüşün nedeni de uzun bayram tatiliydi.
Bu iki aydaki dalgalanmadan sonra temmuz ayında ihracat vasat temposuna geri döndü. Bu ay ise bu kez Kurban Bayramı tatili nedeniyle yavaşlaması ihtimali var.
Yılın ilk altı ayında epey hızlı olan ithalattaki gerilemenin ise temmuz ayında önemli ölçüde hız kestiği dikkati çekiyor. Ancak ithalattaki gerilemenin hala sürmesi ekonomik büyümenin üçüncü çeyrek döneme de çok iyi girmediğine işaret ediyor.
Haziran ayında epey hız kesen dış ticaret açığındaki düşüş temmuz ayında da bu eğilimini korudu ama hala epeyce yüksek. Bu durum cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiği anlamına geliyor.
Yıllık cari açık mayıs ayında 2,4 milyar dolara kadar inmişti. Yıllık cari dengenin haziran ayında fazlaya dönüşmüş olabileceğini tahmin ediyoruz. Yıllık cari denge temmuz ayında da fazla vermeye devam etmişe benziyor.
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