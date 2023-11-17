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Rusya’nın Afrika’daki bazı ülkelere bedelsiz tahıl sevkiyatı başladı

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Afrika’daki bazı ülkelere bedelsiz tahıl sevkiyatının başladığını, iki geminin ay sonunda Somali ve Burkina Faso’ya ulaşacağını açıkladı.

17 Kasım 2023 | 14:36
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Rusya’nın Afrika’daki bazı ülkelere bedelsiz tahıl sevkiyatı başladı

Patruşev, başkent Moskova’da gazetecilere, Rusya’nın bir süre önce duyurduğu, Afrika’daki bazı ülkelere yönelik bedelsiz tahıl sevkiyatına yönelik bilgilendirmede bulundu.

Söz konusu sevkiyatların başladığına işaret eden Patruşev, "Somali ve Burkina Faso istikametinde, her biri 25 bin tonluk ilk iki gemi Rusya limanlarından ayrıldı. Varış noktalarına kasım sonu, aralık başı gibi ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Patruşev, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye yönelik sevkiyatın da yıl sonuna kadar başlayacağını kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25-50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk edeceklerini söylemişti.

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