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LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci "LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS sınav yerleri belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor...

03 Haziran 2025 | 17:14
Son Güncellenme: 03 Haziran 2025 | 17:15
LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 LGS sınav yerleri belli oldu mu?

 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. 8.⁠ ⁠sınıf öğrencilerinin liselere geçişte en kritik adımı olan LGS için sınav giriş belgeleri sorgulanmaya başladı. 

LGS 2025 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamındaki merkezi sınav giriş yerlerini her yıl sınavdan yaklaşık 1 hafta ila 10 gün önce erişime açıyor.

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak. 

LGS SINAVINA GİRERKEN İSTENECEK BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

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