Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,20 değer kaybederek günü 1.414,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,44 ve holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 2,91 ile madencilik oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,91 puan ve yüzde 1,10 düşüşle 1.525,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18’i prim yaptı, 80’i geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19’da bıraktı

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) dünkü faiz kararı ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamalarının beklentilerden “şahin” olarak değerlendirilmesi ile pay piyasalarında satış baskısı arttı.

AA’nın görüşünü aktardığı analistler enflasyon endişelerinin artık Fed’in beklenti ve açıklamalarında da yer bulduğuna işaret ederek, piyasaların bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olacağını vurguladı.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ