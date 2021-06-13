Borsa İstanbul’da (BİST), 2021 ilk çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Yılın ilk çeyreği, COVİD-19 vaka sayılarındaki artışın ve aşılamanın ön plana çıktığı bir dönem oldu. Özellikle yılın ilk 2,5 ayında ekonomik aktivitedeki canlılık sürdü.

Ancak mart ayı sonrasında vaka sayılarında tırmanış başladı. 17 Mart’ta TCMB’deki beklenmedik başkan değişimi TL’de sert kayıplara, borsada ciddi satışlara neden oldu. Faizlerdeki yükseliş eğilimi de sürdü. İlk üç aylık finansallar, tüm bu gelişmelerin etkisiyle şekillendi.

Biz de bu etkileri incelemek için ilk çeyrek bilanço sonuçlarını analiz ettik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları çalışmamıza dâhil etmedik.

Satış geliri 100 milyon TL’nin altındaki şirketler ile esas faaliyet zararı ve net zarar açıklayan ve bu iki rasyosu 2,5 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık.

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladık ve en iyi sonuçları elde eden 40 şirkete ulaştık. Say Yenilenebilir Enerji, Petkim, Kardemir ve Mondi Tire Kutsan; üç rasyoda da bu sıralamaya girdi.

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