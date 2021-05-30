Yaz dönemine girerken yatırım portföylerini oluşturmak isteyenler şimdiden pozisyon almaya başlayacak. Bu süreçte piyasalarda birçok faktör, yatırım kararlarında belirleyici oluyor.

Öncelikle yaz döneminde takip edilecek en önemli konu, ABD ekonomisi başta olmak üzere global ekonomik aktivitedeki toparlanma, ABD’de enflasyon gelişmeleri ve uzun vadeli tahvil faizlerinin seyri olacak.

Yurtiçinde de enflasyonun seyri ve TCMB’nin para politikasına ilişkin mesajları en fazla öne çıkan belirleyici faktörler olacak.

Aşılama hızına bağlı olarak Covid-19 vaka sayılarının seyri ve turizm sektörüne ilişkin gelişmeler de önemli olacak. İç politik gelişmelerle birlikte ABD, AB ve Rusya ile ilişkilerdeki gelişmelerin de önemli piyasa yansımaları olabilir.

Tüm bu gelişmeler izlenirken yatırımcılara rehber olması için 10 aracı kuruma yaz dönemi için portföy önerilerini sorduk.

Hisse ve altın portföylerde öne çıkarken onu TL mevduat ve dolar takip ediyor.

Ayrıca 15 kurumun önerdiği hisseleri de araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın