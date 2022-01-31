Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.” dedi.

Erdoğan, “Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kademeli elektrik tarifesine düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.” diye konuştu.

“Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat’ta yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat’ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.”

3 YENİ DESTEK PAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.” dedi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAK VE HELİKOPTERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangılarıyla mücadeleye ilişkin, şunları kaydetti:

“Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8’e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20’ye, helikopter sayımızı 55’e çıkartıyoruz.”

Devam edecek