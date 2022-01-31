Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz.” dedi.
- Erdoğan, “2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum.” dedi.
- Erdoğan, “Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kademeli elektrik tarifesine düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.” diye konuştu.
“Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat’ta yapacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
“Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat’ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.”
3 YENİ DESTEK PAKETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.” dedi.
YANGIN SÖNDÜRME UÇAK VE HELİKOPTERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangılarıyla mücadeleye ilişkin, şunları kaydetti:
“Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8’e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20’ye, helikopter sayımızı 55’e çıkartıyoruz.”
Devam edecek
Bir cevap yazın