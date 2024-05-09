ARA
Bist 100
10247,75
0%
Bist 100
Dolar/TL
32,254
0,0105%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7177
0,0938%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0742
-0,0442%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2402,43
0,34%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesisine ilişkin düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.

09 Mayıs 2024 | 08:18
Menkul kıymet tesisi yürürlükten kaldırıldı

TCMB'nin makroihtiyati çerçevede sadeleşmeye ilişkin duyurusunda, Merkez Bankası'nın, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde makroihtiyati politikaları sadeleştirmeye devam ettiği belirtildi.

Duyuruda, "6 Nisan 2024 tarihli basın duyurusunda, menkul kıymet tesisi düzenlemesine yönelik sadeleşme adımları duyurulmuş ve söz konusu düzenlemenin yakın zamanda sonlandırılmasının planlandığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan tebliğ ile menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır." denildi. TCMB'nin 6 Nisan'daki duyurusunda, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülüklere uygulanan menkul kıymet tesis oranının yüzde 4'ten yüzde 1'e düşürülmesine, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın da sonlandırılmasına karar verildiği bildirilmişti. AA
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2402,43 0,34%
  • ALTIN ONS 2316,74 0,33%
  • BIST 100 10247,75 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,7 0,137%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3733 0,08746%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,75 0,0675%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,254 0,0105%
  • EURO/DOLAR 1,0742 -0,0442%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7177 0,0938%
  • STERLIN/DOLAR 1,24841 -0,09883%
Günün En Çok Okunanları
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
1972'de kurulan Sarkuysan'ın öyküsü
GERİ
İLERİ
Digital Signage ile işletmenizin geleceğine yatırım yapın!
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Lila Kağıt (LILAK) borsaya merhaba diyor
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
İstanbul'un en uzun otobüs hattı... Dinlenme tesisi bile var!
Hun Yenilenebilir Enerji (HUNER) bedelli tarihi ne zaman?
Enflasyon, faiz, kur, kredi, mevduat... İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan açıklamalar
Bakan Şimşek'ten ekonomi program ve vergi mesajı
Sahibinden.com CEO'su Ertaş anlatıyor: Şu anda teknolojide bir kırılma anı yaşıyoruz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL