Halka arz olan Lila Kağıt'ı yönetim kurulu başkanı anlatıyor

SPK'dan halka arz onayı alan son şirketler arasında yer alan Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arz süreci, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle tamamlanıyor.

Lila Kağıt’ın 30 Nisan ve 2-3 Mayıs'ta yapılan halka arzın büyüklüğü 4 milyar 487 milyon lira olmuştu. Halka arzda, 37,39 liradan satışa sunulan nominal payların tamamı satıldı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,34 oldu. Halka arz büyüklüğünün yüzde 70'ine denk gelen paylar yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söylemişti. İşte Öğücü'nün halka arz önce yatırımlara ilişkin paylaştığı bilgiler:



