Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’tan kripto paralara ilişkin yönetmelikle ilgili değerlendirmeler geldi. Koç, twitter’dan şu mesajları paylaştı:

4⃣Bugüne kadar Türkiye'den blokzincir konusunda 30’un üstünde patent başvurusu yapıldı.

Türkiye, oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracaktır. #MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/2wYUjiA8J9

— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 16, 2021