Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’tan kripto paralara ilişkin yönetmelikle ilgili değerlendirmeler geldi. Koç, twitter’dan şu mesajları paylaştı:
- Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik çarpıtılmadan, iyi yorumlanmalı. KriptoPara yasaklanmadı, Kripto Varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi.
- Çarpıtılan yorumların aksine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşımızı koruma amaçlıdır. Merkez Bankası; kripto paraların ÖDEME MAKSATLI kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçti.
2⃣Çarpıtılan yorumların aksine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşımızı koruma amaçlıdır. @Merkez_Bankasi; kripto paraların ÖDEME MAKSATLI kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçti. pic.twitter.com/yfzcNOPDoX
— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 16, 2021
- Blokzincir Sözlüğü serimizde #blokzincir teknolojisine dair terimleri açıklamaya çalıştık. Kripto varlıkların arkasındaki blokzincir teknolojisinin nasıl işlediğini gelin basit bir infografikle inceleyelim.
- Bugüne kadar Türkiye’den blokzincir konusunda 30’un üstünde patent başvurusu yapıldı. Türkiye, oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracaktır.
4⃣Bugüne kadar Türkiye'den blokzincir konusunda 30’un üstünde patent başvurusu yapıldı.
Türkiye, oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracaktır. #MilliTeknolojiHamlesi🇹🇷 pic.twitter.com/2wYUjiA8J9
— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) April 16, 2021
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