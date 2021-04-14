Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kamuda mesai saatlerine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, kamuda mesai saatleri nasıl olacak? Genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16.00 olacak. Kamuda esnek çalışma yöntemleri de uygulanabilecek. İşte kamuda mesai saatlerine ilişkin genelgenin detayları:

Genelgede, salgının ülkede yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetini aksatmama şartıyla hayata geçirilebilecek uygulamalara yer verildi.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA