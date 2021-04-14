Türkiye’de koronavirüs vakalarına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçiliyor. Kısmi kapanma uygulamasında yer alan maddelerden biri de seyahat yasağına ilişkin. Kararlara ilişkin detaylar, İçişleri Bakanlığı’nın 81 şehrin valiliklerine gönderdiği ‘Kısmi Kapanma’ konulu genelgede yer aldı. Peki, seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? İşte detaylar:

Genelgeye göre hafta içi günlerde 19.00-­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

SEYAHAT YASAĞI NASIL UYGULANACAK?

Genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan zamanlarda, zorunlu haller dışında toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. İşi ile ilgili bağlantısını belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ve uçak, otobüs, tren, gemi aracılığıyla şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Genelgedeki ilgili maddeler şöyle:

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Hangi zorunlu hallerde seyahat yasağı muafiyeti sağlanabilecek?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULACAK

3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.

ŞEHİR İÇİ TOPLUM ULAŞIM

Genelgede şehir içi toplu ulaşımla ilgili de kararlar var:

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmayacak.