Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,70 değer kaybederek günü 1.384,43 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 5,05 ile ulaştırma oldu.

MUTASYON HABERLERİ ETKİLEDİ *

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin başta ulaştırma hisseleri olmak üzere pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR? *

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de ve İngiltere’de büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

NEW YORK BORSASI DÜŞÜŞLE AÇILDI *

New York borsası, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipinin ortaya çıkmasının yarattığı endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,96 azalışla 29.889,46 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 düşüşle 3.665 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 azalarak 12.635,66 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısı ve salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketindeki olumlu gelişmelere rağmen endeksler, Kovid-19’a ilişkin mutasyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un, Kovid-19’da yeni türün “kontrolden çıktığını” söylemesi tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere’yle sınırları kapatmaya ve uçuşları durdurmaya başladı.

ABD’de piyasaların odağında olan Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe tasarısında ise uzun süren müzakerelerin ardından dün anlaşma sağlandı.

Yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için öngörülen 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının bugün tamamlanması ve oylanması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, 300 dolarlık haftalık işsizlik yardımı sağlanması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, aşı dağıtımı, okul ve üniversitelere kaynak aktarılması gibi düzenlemelerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bugün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek ödemelerinin paketin onaylanmasının ardından gelecek hafta çıkacağını söyledi.