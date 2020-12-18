Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından patlak veren İspanyol Gribi 2 yıl içinde nasıl sona ortadan kaybolmuştu?

Popular Science Türkiye Youtube kanalında bu kez İspanyol gribine mercek tutuluyor.

İspanyol gribi Veba ile birlikte tarihteki en ölümcül salgınlardan biriydi.

1918 yılının bahar aylarında başlamıştı. Çok hızlı yayılan ve çok ölümcül olan salgın nedeniyle 1918’de sadece Amerika’da ortalama yaşam süresi 10 yıldan fazla kısalmıştı. İspanyol Gribi’ne yakalananların yarısı neredeyse 20’li 30’lu yaş grubundaydı.

Tüm dünyada kimi tahminlere göre 20, kimi tahminlere göre 100 milyon kişinin ölümüne neden olan bu büyük salgından sonra hayat nasıl normale döndü? İspanyol gribine yol açan virüs yok oldu mu? Bugün yaşadıklarımız ile İspanyol gribi arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdi? İşte merak edilen soruların yanıtları: