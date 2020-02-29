Ekonomist’te bu hafta - Ekonomist

Ekonomist’te bu hafta
TEMETTÜ ŞAMPİYONLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO Club Banka Dışı Finans Zirvesi gerçekleşti
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Leasing sektöründe işlem hacmi artma eğiliminde”
GÖSTERGE
Ekonomik büyüme son çeyrekte hızlandı
Küresel ticaret 2019’u düşüşle kapattı
Aile kurumundaki sarsıntı sürüyor
Dolar ilk yarıda 6,50’ye çıkabilir
“İnovatif ürünlerle hızlı büyüyoruz”
Urfa’da fabrika kurdu, 1.000 kişiye iş verecek
Yeni üretim tesisine 20 milyon TL yatıracak
Müze otel konsepti yayılmaya başladı
“Insurtech’lerle yeni ürünler sunacağız”
Tavuk restoranları girişimciler arıyor
Bebek ve hasta bezi pazarına hızlı girdi
İŞ DÜNYASINDAN
PSA Türkiye, çok markalı yapıya geçiyor
559 milyon TL’lik yatırım planlanıyor
Şirketlere “yüzde 25 verimlilik” vaadi
Türk kahvesini Almanya’ya taşıdı
İkinci ele ‘paylaşım ekonomisi’ dopingi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kaliteli süt için üreticileri eğitiyor
Reklam yüzünüze ne kadar sadıksınız?
GİRİŞİM
Sosyal medya müzesi açabilirsiniz
VERGİDE GÜNDEM
Vergide şeffaflıkta yeni sayfa
BORSA
Dokuz kurumdan portföy önerileri
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Kordsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
BİST-30
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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