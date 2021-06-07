Önceliğini hibrit saha, çatı GES ve YEKA projeleri olarak belirleyen Kontek Enerji, güneş enerjisi projelerine 30 milyon Euro yatırım planlıyor. Kontek Enerji CEO’su ve icra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Güneş enerjisinde danışman, EPC ve yatırımcı kimliğimizle varız” diyor.

Enerji Mayıs 2021 tarihli sayıdan

1994’te endüstriyel otomasyon ve taahhüt kabiliyetleri ile enerji verimliliği çözümleri sunma amacıyla yola çıkan Kontek Otomasyon, bünyesinde 2013’te kurduğu Konar Enerji ile güneş enerjisinde faaliyet göstermeye başladı.

Konar Enerji; güncel PV solar, depolama ve şebeke otomasyon teknolojilerini kullanarak büyüdü. 30 MWp gücündeki saha kurulum tecrübelerinin yanında endüstride ve ticari yapılarda, çatı GES projeleri ile Solar EPC’de başarılara imza atmasının ardından ise Kontek ile birleşti.

Kontek Enerji CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir; bugün otomasyon, taahhüt, mühendislik sürücüleri, enerji verimliliği, solar EPC ve işletme bakım gibi altı operasyonel birimi içinde barındıran bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürdüklerini söylüyor.

“Yenilenebilir enerji sektörüne girmemizle öz kaynaklarımızı son beş yılda üç kat arttırdık” diyen Özdemir, grup şirketlerinin 2020’de toplam konsolide cirosunun 40 milyon Euro’ya ulaştığını, 2021 yıl sonu hedefinin ise 50 milyon Euro olduğunu kaydediyor.

Kontek Enerji, bu yıl güneş enerjisi projelerine 30 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyor. Tolga Murat Özdemir; mesken, ticari ve endüstriyel tesislerde çatı güneş enerjisi projelerini partnerleriyle Türkiye’nin dört bir yanına taşımayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Faaliyetlerinin şu an için yüzde 15’inin yurtdışında gerçekleştiğini aktaran Özdemir, bu oranı orta vadede yüzde 30’a, uzun vadede yüzde 50’ye çıkartmak istediklerini de sözlerine ekliyor. Tolga Murat Özdemir ile Kontek Enerji’nin yeni dönem ajandasında öne çıkan başlıkları ve yatırım planlarını konuştuk.

Kontek Enerji’yi tanıyabilir miyiz?

1994’te kurulan, endüstriyel tesislerde anahtar teslim elektrik ve otomasyon projeleri gerçekleştiren ve bir elektrik mühendisliği şirketi olarak hizmetlerine devam eden Kontek, uluslararası markaların Türkiye ürün satış pazarındaki yetkili bayiliğini alarak sektördeki önemli şirketler arasında yer aldı.

Kontek bünyesinde 2013’te ise Konar Enerji kuruldu ve Kontek’in 25’inci yılında Konar Enerji ile birleşme sağlandı. Böylece otomasyon, taahhüt, mühendislik sürücüleri, enerji verimliliği, solar EPC ve işletme bakım gibi altı operasyonel birimi içinde barındıran, altı Farklı disipline sahip Fakat tek bir amaç için tüm Faaliyetlerini ‘Enerji ve Ötesi’ mottosuna paralel planlamış bir organizma haline geldik.

İmza attığınız projelere örnek verebilir misiniz?

Otomasyon bölümümüz ile Rexam Metal İçecek Fabrikası’nda HMI, SCADA, PLC network haberleşme altyapılı yazılımlar ile dakikada 2 bin metal içecek kutusunun üretimini sağlayacak otomasyon ve motor kontrol sistemleri kurduk.

Taahhüt birimimizle İstanbul Osmangazi Köprüsü’nün ayaklarının batırılması operasyonunu gerçekleştirdik. T. Şişecam, Trakya Cam ve Paşabahçe tesisleri için cam Fabrikalarının elektrik ve otomasyon projelerini hayata geçirdik.

Konar ile Limak, AkFen, Eczacıbaşı gibi sektörde yatırımcı şirketlerin GES’lerinin kurulumunu gerçekleştirdik. 2019’da Limak Enerji’nin yatırımcısı olduğu Apa Projesi [16,34 MWpj; Türkiye’de yapıldığı tarihte tek alana kurulan en büyük saha olma özelliği taşıyordu. Apa Sahası şu anda yüzde 85 performans oranıyla yılda toplam 28 bin 500 kWh elektrik üretiyor. Aynı şekilde 2020’de Baltech projemizi tamamladık.

Bu yıl hangi projeleri hayata geçirdiniz?

2021’de saha GES projelerimizin yanında Daikin, Netlog, Mars Lojistik, Kipaş, Uçak Tekstil, Irmak Oto Soğuk Hava Depoları, Turkcell, Kocaer, Japan Tobacco International [JTIj gibi ve daha birçok kurumsal yatırımcımızla toplamda 110 MWp’lik çatı GES projeleri gerçekleştirdik.

Bunların dışında Kontek’in kurduğu ve aynı zamanda yatırımcısı olduğu toplam 30 MWp büyüklüğündeki sahaları, enerji üretimine devam ediyor. YEKA-3 Adıyaman GES projemizle de yaklaşık 25 MWp büyüklüğe sahip olacağı planlanan güneş enerjisi yatırımımızı proFilimize eklemek için heyecanlanıyoruz.

Cirosal olarak ne kadar büyüklüğe ulaştınız?

Yenilenebilir enerji sektörüne girmemizle beraber öz kaynaklarımızı son beş yılda üç kat arttırdık. Grup şirketlerimizin 2020 yılı toplam konsolide cirosu yaklaşık 40 milyon Euro’ya ulaştı.

“DÜNYA, YÜZÜNÜ YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA ÇEVİRDİ”

“Güneş enerjisi, son zamanlarda yurtiçinde ve yurtdışında oldukça ivme kazanan bir sektör. 2015’teki Paris Konferansı ile yeni bir dönem açıldı. Fosil yakıtların kullanılmasının çevresel ve ekonomik etkileri neticesinde, tüm dünya yüzünü yenilebilir enerji kaynaklarına çevirmiş durumda. Başta ABD olmak üzere, Avrupa ülkeleri ve Çin yenilenebilir enerji kaynakları alanına öncülük ediyor. Güneş enerjisinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmeye çalışan Türkiye’de de son yıllarda bu alanda büyük yatırımlar yapılıyor. Dünya devletlerine nazaran ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ve yıllık güneşlenme süresi oldukça fazla. En doğru yatırımlarla yurtdışında da potansiyelimizi güçlendirmeliyiz.”

2021 nasıl geçiyor? Bu yıl için hedefleriniz neler?

2021’e yeniliklerle ve stratejik hedeflerle başladık. Yenilenebilir enerji ve endüstriyel otomasyon sektörünün her alanında mühendislik hizmeti sunma vizyonumuzun ışığında çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2021 yılsonunda toplamda 50 milyon Euro konsolide ciro hedefliyoruz.

Solar birimimizle 2021’in henüz ilk yarısında 13 proje tamamlayarak 2020’nin tamamına oranla yüzde 30 büyüme yakaladık. Katıldığımız ilk YEKA-3 ihalesinde 11 şirket arasından Adıyaman-2 GES 15 MW’e, muhtemelen 25 MWp’e kadar çıkabilecek olan açık eksiltme yarışmasını kazandık.

Yeni Konar Solar Alliance partnerliklerimizi kurarak mesken, ticari ve endüstriyel tesislerde çatı güneş enerjisi projelerimizi partnerlerimizle birlikte Türkiye’nin dört bir yanına taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Solarify ve Enerify ile Endüstri 4.0’da dijitalleşmeye verdiğimiz önemi ve yatırımı daha da arttıracağız.

Yurtdışıyla ilgili nasıl bir yol çizdiniz?

Faaliyetlerimizin şu an için yüzde 15’i yurtdışında gerçekleşiyor. Ancak yurtdışındaki teknolojik gelişmeleri ve pazarı takip edip, sektörel fuarlara katılarak içinde bulunduğumuz iş birlikleriyle bu oranı orta vadede yüzde 30’a, uzun vadede yüzde 50’ye çıkartmayı hedefliyoruz. Planlarımız içinde de İsviçre merkezli yurtdışı yapılanmasıyla Avrupa ve MENA bölgelerinde çalışmalar yürütmek var.

Önümüzdeki dönemde iş planlarınızda neler var?

Yurtiçinde uzman mühendislik kadromuz ve yaygın hizmet ağımızla Türkiye’nin her yerinde enerji verimliliği, taahhüt ve güneş enerjisi işlerini güçlü tedarik kanalları, sürdürülebilir hizmet ve işletme anlayışıyla yürütüyoruz. 2021 ve sonrasında önceliğimiz; hibrit saha, çatı GES ve YEKA projeleri olacak.

Katma değeri yüksek büyük EPC projelerimizin yanında solar enerjiyi Türkiye’nin dört bir yanına yaymak için bayilik sistemi geliştiriyoruz. Şu anda Ege (Sunra Enerji) ve Adana bölgesi (Merkon Otomasyon) bayilerimizle çalışmalarımızı başlattık ve bu bölgelerdeki standartlara uygun tüm mesken-ticari-endüstriyel çatı projelerinde bayilerimizle ilerliyoruz.

Paralelde İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Antalya’da bayilik ağlarımızı genişletmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uçtan uca, saha, hibrit, kurumsal çatı, mesken ve hafif ticari-endüstriyel çatı GES projelerimizle GES sektöründe her alanda faaliyet gösteren yatırımcı ve EPC profilindeki şirketlerden birisi olacak. t

Yatırım planlarınız nasıl şekilleniyor?

2021’de güneş enerjisi projelerine toplam 30 milyon Euro’luk yatırım planlıyoruz. Organik olarak iş geliştirme hedefiyle sektörel gelişimleri takip edip, iş modellerine yatırım yapıyoruz. 2019’da iştirakimizle kurulan Loggma Yazılım ile yapay zekâ algoritmaları kullanarak güneş enerjisi santrallerinde performans arttırıcı çözümler sunan Solarify ve Enerify ürünlerini geliştiriyoruz. Dijitalizasyon, yapay zeka ve yazılıma yatırımlara devam edeceğiz.

KONTEK ENERJİ’NİN İŞ BİRİMLERİ

“‘Enerji ve Ötesi’ sloganımızla enerjinin her alanında hatta ötesindeyiz” diyen Kontek Enerji CEO’su Tolga Murat Özdemir, sundukları hizmetleri bölüm ve birimlere göre şöyle sıralıyor:

1- Drives-Enerji Verimliliği

Bu bölümümüzle enerji verimliliğini artırmaya yönelik ESCO projelerini takip ediyoruz.

2- Otomasyon

Bu birimizle süreç sisteminin izlenmesine ait PLC, HMI, Scada network haberleşme donanım ve yazılım altyapısı kuruyoruz.

3- Taahhüt

Elektrik ve otomasyon, taahhüt projelerinde tasarım, tedarik ve projelerde sürdürülebilir enerji tasarrufu çözümlerini yatırımcılara anahtar teslim sunmayı hedefliyoruz. Bu yıl uluslararası şirketlerle büyük altyapı projelerine imza attık.

4- Engineering Drives-Mühendislik Sürücüleri ve Uygulamaları

Bu yeni birimimizle ağır sanayiye özel OG ve yüksek güçlü AG sürücü uzmanlığımızla ve taahhüt tecrübemizle desteklenen çözümlerimizle enerji verimliliği projeleri gerçekleştireceğiz.

5- Solar Birimi

Toplam 200 MWp’lik kurulum tecrübemizle güncel PV,

depolama ve şebeke otomasyon teknolojileri ile güneş enerjisi projelerini takip ediyoruz ve enerji yatırımları yapıyoruz.

6- Solargy

Performans arttırıcı çözümler sunan Solargy bölümümüzle, güneş enerjisi santrallerinde işletme ve bakım hizmetleri veriyoruz.