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Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor

Petrol Ofisi Grubu, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

16 Kasım 2023 | 11:39
Son Güncellenme: 16 Kasım 2023 | 12:00
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Petrol Ofisi, bp'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın alıyor

bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri A.Ş. ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli açıklanmadı.

Petrol Ofisi Grubu'nun ana hissedarı Vitol'ün Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 

“Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan ötürü son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam.”

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu da; “Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayına tabi olan satışın 2024'te tamamlanması bekleniyor.

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