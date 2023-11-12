Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi

Seçimlerin sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim performanslarına göre yapıldığı BİSTSürdürülebilirlik Endeksi’ndeki 77 şirketin 63’ü yılbaşından bu yana pozitif getiri elde etti. 40 şirket ise hem BİST-100’ün hem de BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nin üzerinde getiriyle öne çıktı.

Şirketlere çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki risklere karşı politika oluşturmaları sürecinde yol gösterme, yatırımcılara ise şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına dair bilgi aktarma misyonuyla oluşturulan BİST-Sürdürülebilirlik Endeksi, ‘XUSRD’ koduyla 4 Kasım 2014’ten bu yana hesaplanıyor.

Kurumsal sürdürülebilirlik performansı üst düzeyde olan BİST şirketlerini içeren bu endekse ek olarak kurumsal sürdürülebilirlik performansı daha yüksek, ölçek olarak büyük ve likit şirketlerden oluşturulan BİST-Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ise 21 Kasım 2022’den bu yana ‘XSD25’ koduyla yayınlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.