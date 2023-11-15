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Apple'dan iPhone 14 kullanıcılarına iyi haber! 1 yıl daha ücretsiz

Apple, iPhone 14 kullanıcılarının bir yıl daha ücretsiz Acil SOS hizmeti alacağını duyurdu.

15 Kasım 2023 | 16:28
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Apple'dan iPhone 14 kullanıcılarına iyi haber! 1 yıl daha ücretsiz

Apple'ın acil bir durumda güvende kalmak isteyen iPhone 14 kullanıcıları için iyi bir haberi var. Şirket, uydu üzerinden Acil SOS özelliğinin ücretsiz deneme süresini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Bu, iPhone 14 kullanıcılarının iki yıl daha herhangi bir ücret ödemeden uydu bağlantısı kullanarak herhangi bir hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadan acil servislerle iletişime geçebilecekleri anlamına geliyor.

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Uydu üzerinden Acil SOS özelliği geçtiğimiz yıl iPhone 14 ile birlikte kullanıma sunuldu. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını gökyüzündeki bir uyduya doğrultarak acil durum müdahale ekiplerine konumlarını ve durumlarını içeren bir mesaj göndermelerine olanak tanıyor. Bu özellik, insanları araba kazası, dağ yürüyüşü veya doğal afet gibi hayati tehlike arz eden durumlardan kurtarmak için kullanıldı.
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Apple başlangıçta bu özelliği iki yıl boyunca ücretsiz olarak sunmayı planlıyordu ve gelecekte bunun için ücret talep edebileceğini ima ediyordu. Ancak şirket, cihazlarını 15 Kasım 2023 tarihinden önce bu özelliği destekleyen bir ülkede etkinleştiren iPhone 14 kullanıcıları için ücretsiz deneme süresini uzatmaya karar verdi. Bu tarihten sonra iPhone 14 satın ücretsiz denemeden faydalanamayacak.
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Apple'ın iPhone Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Kaiann Drance, "Uydu üzerinden Acil SOS'in dünyanın dört bir yanında hayat kurtarmaya nasıl yardımcı olduğunu duymak bizi heyecanlandırıyor. Los Angeles'ta arabası 400 metrelik bir uçurumdan düştükten sonra kurtarılan bir adamdan İtalya'daki Apenin Dağları'nda bulunan kayıp yürüyüşçülere kadar, müşterilerimizin başka türlü ulaşamayacakları acil durum müdahale ekipleriyle bağlantı kurabildiklerine dair hikayeler duymaya devam ediyoruz" dedi.
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Bu özellik, servise uydu üzerinden Yol Yardımı özelliğini ekleyen iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'da da mevcut.
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