ARA
Bist 100
7412,2
-0,78%
Bist 100
Dolar/TL
27,0183
0,0933%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5953
-0,3263%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0954
-0,4435%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1674,28
-0,38%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, SPK’dan aldığı halka arz izninin ardından Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. “TATEN” koduyla işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihleri 10-11 Ağustos’ta gerçekleşecek. Halka arz süreci ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından yürütülecek.

07 Ağustos 2023 | 17:19
0
Tatlıpınar Enerji halka arz oluyor

Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun enerji yatırımlarını çatısında topladığı Tatlıpınar Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan halka arz için onay aldı. 10–11 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Tatlıpınar Enerji, “TATEN” koduyla Borsa İstanbul’un yeni üyesi olmaya hazırlanıyor. Şirketin halka arzı ise Vakıf Yatırım ve İnfo Yatırım tarafından gerçekleştirilecek.

Tatlıpınar Enerji’nin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında Tatlıpınar Enerji’nin, 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Tatlıpınar Enerji’nin halka arz olmasıyla yepyeni bir sürecin başlayacağını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, grup olarak geliştirdikleri enerji projelerinin toplam kurulu gücünün 637 MW’a ulaştığını kaydetti. Kutluğ, “Bugün Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji santrallerinin bazılarının altında bizim imzamız bulunuyor. Bu şirketlerden bazıları da Borsa İstanbul’un üyeleri arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

Halka arz gelirinin büyük bir kısmı yeni yatırımlarda kullanılacak

Ağaoğlu Enerji Grubu olarak, başta rüzgâr santralleri olmak üzere bugüne kadar yenilenebilir enerji sektörüne 550 milyon dolarlık bir yatırım yaptıklarını belirten Kutluğ, “yenilenebilir enerji santrallerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi. 

Ağaoğlu Enerji Grubu bünyesinde Tatlıpınar Enerji haricinde ayrıca Yalova Çınarcık’ta 45MW’lık Esenköy RES, Gemlik’te 58,5 MW’lık Kürekdağı RES, Amasya’da 24.55 MW’lık Umutlu HES ile Düzce’de 12,5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali mevcut.


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1674,28 -0,38%
  • ALTIN ONS 1927,45 -0,47%
  • BIST 100 7412,2 -0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0183 0,0933%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5953 -0,3263%
  • EURO/USD 1,0954 -0,4435%
  • INGILIZ STERLINI 1,27335 -0,39892%
  • JAPON YENI 143,235 0,533%
  • KANADA DOLARI 1,34422 0,54152%
  • RUS RUBLESI 97,205 1,6523%
Günün En Çok Okunanları
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
“KOBİ’lere erişimi artırmaya odaklanacağız”
GERİ
İLERİ
Dünyanın gözü bu ülkede: Darbeyle gündeme gelen Nijer'de ne üretiliyor?
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Temmuz ayının en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
İlk parti tükenmişti: Yeni Megane E-Tech bugün yeniden ön siparişe açılıyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL