BNP Paribas Cardif’te üç yeni atama
2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe hizmet veren ve CEO’luğunu Cemal Kişmir’in yaptığı BNP Paribas Cardif’in üst yönetiminde üç yeni atama yapıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, strateji, pazarlama ve acenteler direktörü olarak görev yapan Uğur Kırçal, iş ortaklıkları genel müdür yardımcısı pozisyonuna atandı. Kırçal, altı yıllık uluslararası deneyimin ardından 2012 yılında BNP Paribas Cardif bünyesine katılmıştı.
Operasyonlar direktörü olarak görev alan Aliye Şıklaroğlu’nun sorumluluk alanlarına, teknik ve operasyon birimlerinin yanı sıra satın alma ile idari işler de eklendi. Şıklaroğlu, şirketin operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı oldu.
Sigorta sektöründe farklı kuruluşlarda 1999-2012 yılları arasında çeşitli görevler üstlenen Şıklaroğlu, 2012 yılından bu yana ise BNP Paribas Cardif’te çalışıyor.
Daha önce Türk Ekonomi Bankası’nda (TEB) iştirakler ve temel bankacılık yazılımları bilgi teknolojileri direktörü olarak görev yapan Mesut Sandal, BNP Paribas Cardif’li oldu.
Sandal, şirketin bilgili teknolojileri ve iş çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. TEB ile Çolakoğlu Holding bünyesinde 20 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip olan Sandal, 1994 yılından bu yana bilgi teknolojileri alanında çalışıyor.
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