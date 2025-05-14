Çiftçi ve bayilere destek modeli geliştirdi

Akdeniz’in en büyük banka dışı finansal teknoloji şirketlerinden Mısırlı MNT-Halan, çiftçilere yönelik yeni bir girişime imza atarak, Tam Birlik Tarım A.Ş.’yi kurdu. Bu yeni girişimle birlikte çiftçilere ve tarım bayilerine destek sağlayarak sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi amaçlıyor.

Tam Birlik Tarım A.Ş. önümüzdeki 5 yılda 2 bin 500'den fazla bayiye, 50 bini aşkın çiftçiye ulaşarak, toplam 80 binin üzerinde işlem hacmine ulaşmayı hedefliyor. Tarım bayileri, yeni iş modeli sayesinde tahsilat riskini azaltacak, nakit döngüsünü hızlandıracak ve satış hacmini artırarak, işlerini büyütebilecekler. Şirket tarafından çiftçilere sunulan vadeli ödeme fırsatları sayesinde üreticiler ödemelerini hasat ve kurban dönemlerine göre planlayabilecekler. Bu yapı, çiftçilerin finansal yükünü hafifletecek ve sektörde sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak.

TARIM GİRDİ PAZARI 400 MİLYAR TL

Türkiye'de tarım sektörünün yaklaşık 2,1 milyon kayıtlı çiftçi ile faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Tam Finans CEO’su ve aynı zamanda Tam Birlik Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Hakan Karamanlı, gübre, tohum, yem, ilaç ve diğer girdileri de içerisine alan tarım girdi pazarının yıllık 400 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Bu pazarda 8 binden fazla tarım bayisinin aktif rol oynadığını kaydeden Karamanlı, “Tam Birlik Tarım ile bu geniş ve dinamik ekosistemde, çiftçilerin girdiye ulaşımını kolaylaştıran dijital finansman çözümleriyle önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyoruz. Tam Finans’ın da kardeş kuruluşu olan bu yeni şirketimizi Türkiye’nin en güvenilir tarımsal finansman markalarından biri haline getirerek, tarım girdisi finansmanında lider 3 oyuncudan biri konumuna getireceğiz” dedi.

80 BİNİN ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ HEDEFLİYOR

Tam Finans Tarım girişiminden edinilen iki yıllık deneyim, stratejik ilişkiler ve ürün-pazar uyumu konusundaki birikimin bu süreçte önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Tam Birlik Tarım A.Ş. Genel Müdürü Tolga Yücel ise; “Bu dönemde, Türkiye genelinde binden fazla bayi ve 4 bini aşkın çiftçiye ulaşarak, 5 bin 500’den fazla işlem gerçekleştirdik. Bu deneyim bize çiftçinin güvenini kazanmanızı sağladı. Şimdi Tam Birlik Tarım ile çok daha geniş bir vizyonla ilerliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda tüm bölgelerde aktif ve güçlü bir saha ağı kurarak, 2 bin 500'den fazla bayiye, 50 bini aşkın çiftçiye ulaşmayı ve toplamda 80 binin üzerinde işlem hacmine erişmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Tarım sektörünün son yıllarda artan girdi maliyetleri, kur dalgalanmaları ve tahsilat riskleri nedeniyle desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yücel, “Bu koşullarda üretici ve bayinin finansmana erişimi hayati bir öneme sahip. Tam Birlik Tarım olarak sunduğumuz çözümler, tam da bu noktada devreye giriyor. Bayilerimize, çiftçiye peşin veya vadeli satış yaparken kendi nakit akışlarını koruyabilecekleri bir yapı sunuyoruz” diye ekledi.