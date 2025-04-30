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1 Mayıs'ta bankalar, noterler açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl perşembe günü kutlanacak. 1 Mayıs resmi tatil günü olması nedeniyle bankaların ve noterlerin çalışma durumu merak ediliyor. Peki 1 Mayıs'ta bankalar, noterler açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

30 Nisan 2025 | 11:56
1 Mayıs'ta bankalar, noterler açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 1 Mayıs tarihi öncesinde banka şubelerinden ve noterlerden işlem yapmak isteyenler çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.

Havale işlemler 1 Mayıs’ta aynı bankalar üzerinden yapıldığından hesaplara geçebilecek. EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında olduğundan resmi tatilin bittiği ve mesainin başladığı saatte hesaplara aktarılacak.

Müşteriler FAST transferi ile resmi tatillerde ve haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak para transferi gerçekleştirebiliyor.

1 Mayıs'ta  noterler açık mı?

Noterler 1 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler de aynı gün resmi tatil olduğu için çalışmayacak.

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Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
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