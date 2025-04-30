1 Mayıs'ta bankalar, noterler açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 1 Mayıs tarihi öncesinde banka şubelerinden ve noterlerden işlem yapmak isteyenler çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor.

1 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT, FAST, havale işlemi yapılır mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.

Havale işlemler 1 Mayıs’ta aynı bankalar üzerinden yapıldığından hesaplara geçebilecek. EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında olduğundan resmi tatilin bittiği ve mesainin başladığı saatte hesaplara aktarılacak.

Müşteriler FAST transferi ile resmi tatillerde ve haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak para transferi gerçekleştirebiliyor.

1 Mayıs'ta noterler açık mı?

Noterler 1 Mayıs Perşembe günü hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler de aynı gün resmi tatil olduğu için çalışmayacak.