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Rekabet Kurulu harekete geçti: İlaç sektöründe faaliyet gösteren TEVA hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, ilaç sektöründe faaliyet gösteren Teva İlaçları Sanayi ve Ticaret AŞ (TEVA) hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Ekonomist
Ekonomist
Rekabet Kurulu harekete geçti: İlaç sektöründe faaliyet gösteren TEVA hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Teva İlaçları San. ve Tic. A.Ş.'nin (TEVA) bölünmüş patent prosedürlerini stratejik amaçlı kullanmak ve rakip ürünlerin etkinliği ve güvenliğine ilişkin sağlık otoriteleri nezdinde yanıltıcı imaj yaratmak suretiyle jenerik rekabetini kısıtlayıcı eylemlerde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmanın sonuçlandırıldığı kaydedildi.

TEVA hakkındaki soruşturmanın konusu ne?

TEVA'nın rakiplerin pazara girişini zorlaştırmayı hedefleyebilecek nitelikteki çeşitli davranışların soruşturmanın konusu olduğu belirtilip, şu açıklamalar yapıldı:

"Kurul tarafından, 06.08.2026 tarih ve 26-28/804-M sayılı kararı ile Teva İlaçları San. ve Tic. AŞ, Teva Pharmaceuticals Europe B.V. ve Teva Pharmaceutical Industries Ltd’den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, söz konusu davranışlar yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma soruşturma başlatılmıştır.

TEVA’nın rakiplerin pazara girişini zorlaştırmayı hedefleyebilecek nitelikteki çeşitli davranışları soruşturmanın konusunu oluşturmaktadır. TEVA, küresel ölçekte faaliyet gösteren bir ilaç şirketi olup nöroloji ve immünoloji gibi dallarda kendi geliştirdiği patentli ürünleri mevcuttur.  

Soruşturma kapsamında TEVA’nın temel molekül patentinin koruma süresinin sona ermesinin ardından üretim usulü ve dozaj rejimine ilişkin bölünmüş patent başvuruları ile bu patentlerle bağlantılı geri çekme uygulamalarının eşdeğer ilaç rekabetini kısıtlayıcı nitelikte olup olmadığı değerlendirilecektir."

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