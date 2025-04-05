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  • '20 Bin TL altı işlemler ATM'lerden çekilecek' sorusu gündem olmuştu Bankalar Birliği çıkan haberler için açıklama yaptı

'20 Bin TL altı işlemler ATM'lerden çekilecek' sorusu gündem olmuştu Bankalar Birliği çıkan haberler için açıklama yaptı

20 Bin TL altı işlemlerden ATM'lerden çekilecek sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde internette yanıt arayan sorular arasında yer aldı. Çıkan haberlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği konu hakkında bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. İşte detaylar

05 Nisan 2025 | 18:57
Son Güncellenme: 05 Nisan 2025 | 18:57
'20 Bin TL altı işlemler ATM'lerden çekilecek' sorusu gündem olmuştu Bankalar Birliği çıkan haberler için açıklama yaptı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve TBB'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. TBB'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler
TBB bankalar birliği ATM
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Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
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