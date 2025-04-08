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60 ay 1500 TL çocuk yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı şartları neler, kimler alabilir?

Doğum yardımlarının başvuruları bugün başladı. Aileler ''300 bin TL çocuk yardımı nasıl alınır? Doğum parası şartlar neler, kimler alabilir?'' sorularının yanıtlarını arıyor.

08 Nisan 2025 | 13:22
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 14:44
60 ay 1500 TL çocuk yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı şartları neler, kimler alabilir?

Doğum yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı, 2025 yılı itibarıyla çocuk sahibi olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak, erişimi olmayanlar ise il müdürlüklerinden destek alabilecek. Doğum yardımı kaç TL? Doğum yardımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte doğum yardımı başvuru süreci ve merak edilen tüm detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi. Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle hayata geçirilen doğum yardımı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." ifadelerini kullandı.
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti: "Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

4 300 BİN TL ÇOCUK YARDIMI NASIL YAPILACAK?

300 BİN TL ÇOCUK YARDIMI NASIL YAPILACAK? Resmi Gazete'de yer alan karara göre 1/1/2025 tarihi ve sonrasında doğan canlı çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 1.500 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Tutarları artırmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkili olacak. Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.

5 DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEMEYECEK ÖDEMELER ARASINDA YER ALACAK

DOĞUM YARDIMI HACZEDİLEMEYECEK ÖDEMELER ARASINDA YER ALACAK Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemeyecek. Doğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre dikkate alınarak 6183 sayılı Kanunun 51'inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilecek.. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecek.
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