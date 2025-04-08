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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacak. Peki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

08 Nisan 2025 | 17:39
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 3477 personel alımı sonuçları açıklandı mı? OGM işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı yapacak. 28 Mart'ta tamamlanan başvurularda, her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecek.

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

OGM personel alımı sonuçları, Orman Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirme sürecine tabi tutulmaya devam ediliyor. Sonuçların, Nisan ayının son haftalarına doğru açıklanması öngörülüyor.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri ilde ilan edilen pozisyon unvanı ve nitelikleri dikkate alınarak her ilde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu ile Orman Genel Müdürlüğü internet adresi (www.ogm.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
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Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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