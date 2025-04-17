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TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

Binlerce kişi, uygun fiyatla ev sahibi olma fırsatını araştırıyor. Dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olan TOKİ 250 bin konut projesinde, gözler başvuru tarihlerinde. Peki TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

17 Nisan 2025 | 11:48
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 11:50
TOKİ 250 bin konut başvuruları ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylar içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile proje için start verildi. Gönderilen genelge ile 250 bin sosyal konut projesi için illerde arazi tespiti ile ilgili çalışmaların yapılması ve bu kapsamda belgelerin hazırlanması istendi.  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ilk evini uygun fiyatla almak isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, ŞARTLAR NELER?

Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şartları henüz belli olmadı.
TOKİ'nin konuya dair önümüzdeki aylarda açıklama yapması bekleniyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK

Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı:

"100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu gibi etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir."

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istendi.

Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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