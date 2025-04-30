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1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi. İETT de 1 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları ile ücretsiz seyahat edilebileceğini duyurdu.

30 Nisan 2025 | 10:09
1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini anımsattı.

Resmi Gazete'de 26 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

İETT DUYURU YAPTI

İETT’ten yapılan duyuruda da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları ile ücretsiz seyahat edilebileceği açıklandı.​ Duyuruda 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da otobüs seferlerinin Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferlerinin de hafta içi tarifesi ile çalışacağı aktarıldı. 

1 Mayıs’ta İstanbul’da Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

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ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
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