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15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri ne zaman? MEB'ten açıklama geldi

MEB, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, başvuruların ne zaman yapılacağını yazılı açıklama ile duyurdu. 15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri ne zaman? İşte yanıtı....

16 Nisan 2025 | 15:11
15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri ne zaman? MEB'ten açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamalarına yönelik yazılı açıklama paylaştı.

MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, başvuruların 21 Nisan-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyurunun 18 Nisan 2025'te paylaşılacağı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 15 Nisan 2025 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bakanlığımıza öğretmen ataması için 10 bini Millî Eğitim Akademisine olmak üzere toplam 25 bin kadro ihdası yapıldığı' müjdesi verilmiştir. 

Bu kapsamda 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayımız için ön başvurular alınarak puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı aday, sözlü sınava çağrılacaktır. Daha sonra, KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen atamaları yapılacaktır.

Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir".

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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